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1 час назад

Обрывающих цветы с клумб москвичей показали на видео

Александр Кузьмин

В центре Москвы были замечены цветочные вандалы. Местные жители обратили внимание, как люди массово обрывают тюльпаны с клумб в районе Чистых прудов, а также на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении появились снятые очевидцами кадры.

Одни из любителей цветов нарвали себе букеты, другие же стали выкапывать цветочные луковицы. Впрочем, источник не исключает, что опустошение клумб было санкционировано: коммунальщики подключили москвичей к процессу уборки цветников.

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