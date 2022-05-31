В центре Москвы были замечены цветочные вандалы. Местные жители обратили внимание, как люди массово обрывают тюльпаны с клумб в районе Чистых прудов, а также на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении появились снятые очевидцами кадры.