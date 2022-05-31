Собянин назвал число самозанятых в Москве

«Рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Новые технологии позволяют многим людям самостоятельно находить применение своим способностям и талантам. И вместо трудоустройства они выбирают работу на себя. Не обошла эта тенденция и Москву, где без товаров и услуг самозанятых граждан давно уже невозможно представить себе повседневную жизнь. Но никто даже не представлял себе подлинных масштабов этого явления, пока наш город не стал участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход (НПД)», - говорится в сообщении.