Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках Москвы

«С 1 июня москвичи вновь смогут заниматься йогой на открытом воздухе - Мосгорпарк запускает новый сезон проекта «Йога в парках». Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее направление. Посетителей ждут не только классические виды, такие как хатха и кундалини, но и энергойога, holy yoga и другие», - говорится в материале.

Как отмечается, на территории семи парков будут проходить занятия по направлению inside flow yoga, которое появилось совсем недавно. Все движения и асаны связаны между собой и напоминают танец, поэтому занятие проходит достаточно активно и динамично. Inside flow yoga понравится тем, кто практикует йогу и любит танцевать. Новичкам может быть непросто, но интересно. Освоить направление можно будет в парке искусств «Музеон», Измайловском парке, саду «Эрмитаж», Воронцовском парке, парке «Фили» и других.