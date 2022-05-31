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49 минут назад

Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках Москвы с 1 июня

Агентство «Москва»иещё 4

С 1 июня Мосгорпарк запускает новый сезон проекта «Йога в парках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 июня москвичи вновь смогут заниматься йогой на открытом воздухе - Мосгорпарк запускает новый сезон проекта «Йога в парках». Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее направление. Посетителей ждут не только классические виды, такие как хатха и кундалини, но и энергойога, holy yoga и другие», - говорится в материале.

Как отмечается, на территории семи парков будут проходить занятия по направлению inside flow yoga, которое появилось совсем недавно. Все движения и асаны связаны между собой и напоминают танец, поэтому занятие проходит достаточно активно и динамично. Inside flow yoga понравится тем, кто практикует йогу и любит танцевать. Новичкам может быть непросто, но интересно. Освоить направление можно будет в парке искусств «Музеон», Измайловском парке, саду «Эрмитаж», Воронцовском парке, парке «Фили» и других.

Уточняется, что занятия проводят сертифицированные инструкторы с опытом работы не менее года. Каждое занятие состоит из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений, они рассчитаны на любой уровень физической подготовки. Новичкам преподаватели предложат облегченные варианты.

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