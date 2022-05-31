В Москве запустят бесплатный лекторий о здоровье

На площадках проекта «Здоровая Москва» пройдет цикл из 10 открытых лекций с участием врачей, диетологов, ученых, психологов, с которыми будут беседовать известные телеведущие и актеры. В ходе открытых дискуссий они обсудят тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки. Уже открыта бесплатная регистрация на первую лекцию. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Для москвичей, которые хотят узнать больше о полезных привычках для долгой и активной жизни, мы открываем лекторий в рамках проекта “Здоровая Москва”. Мы подготовили цикл из 10 открытых лекций по самым актуальным темам. Их проведут врачи, диетологи, ученые и психологи, а беседовать с ними будут известные телеведущие и актеры. Площадками для проведения лекций станут популярные столичные парки — “Музеон”, “Зарядье”, Парк Горького, ВДНХ и другие», — рассказала Анастасия Ракова.

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Первая лекция пройдет в это воскресенье, 5 июня, в летнем кинотеатре «Музеона». На ней Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма. Принять участие может любой желающий. Это бесплатно, необходимо только предварительно зарегистрироваться. Также все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Тему границ ответственности за собственное здоровье обсудят главный врач медкомплекса в Коммунарке, главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, врач-кардиолог высшей категории Алексей Свет и шоумен, комик и телеведущий Владимир Маркони. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

В ближайшие недели с лекциями также выступят врачи и другие известные эксперты по здоровому образу жизни (ЗОЖ). С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта «Здоровая Москва». Количество мест на площадке ограниченно. Для всех желающих будет доступна бесплатная онлайн-трансляция в официальных аккаунтах Департамента здравоохранения Москвы.

В рамках проекта «Здоровая Москва» этим летом также проводится бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». Он стартует 1 июня. Во время марафона участникам выдадут рекомендации от московских врачей и экспертов в области ЗОЖ по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. Самым активным еженедельно будут вручать призы. Узнать подробнее о проекте можно на сайте.

Проект «Здоровая Москва» направлен на то, чтобы сделать заботу о здоровье легкой, комфортной и приятной для москвичей. В его рамках в местах, где горожанам удобно проводить время, проходят бесплатные проверки здоровья, спортивные занятия с единомышленниками, лекции по питанию, психологии, полезным привычкам для долгой и активной жизни. Любой желающий может пройти диспансеризацию, выбрав удобное время. Расширенная программа обследований «Здоровой Москвы» включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и других. Москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут пройти ряд дополнительных исследований. Пациенты, у которых по результатам осмотров выявлены отклонения, направляются на дополнительные исследования в профильные медицинские организации.