Москвичи проголосовали за переименование площади у посольства США

На портале «Активный гражданин» запустили онлайн-голосование по выбору названия площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США. 53% москвичей выбрали вариант «площадь Защитников Донбасса», следует из промежуточных итогов голосования.
Отмечается, что с инициативой присуждения территории данного названия в середине мая выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно с этим множество горожан начали направлять в Правительство Москвы обращения с другими вариантами, поэтому этот вопрос и решили вынести на общегородское голосование.
Также в числе возможного будущего названия площади оказались «площадь Донецкой народной республики», «площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича» и «Это должны решать специалисты».
В случае если бы москвичи выбрали первый вариант, власти столицы также подобрали бы площадь или улицу для присвоения наименования в честь ЛНР.
На данный момент название «площадь Защитников Донбасса» поддержали 30546 горожан или 53%. Всего в голосовании приняли участие почти 58 тысяч человек.