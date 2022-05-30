В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Москвичи проголосовали за переименование площади у посольства США

Елена Прошина

На портале «Активный гражданин» запустили онлайн-голосование по выбору названия площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США. 53% москвичей выбрали вариант «площадь Защитников Донбасса», следует из промежуточных итогов голосования.

Москвичи проголосовали за переименование площади у посольства США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с инициативой присуждения территории данного названия в середине мая выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно с этим множество горожан начали направлять в Правительство Москвы обращения с другими вариантами, поэтому этот вопрос и решили вынести на общегородское голосование.

Также в числе возможного будущего названия площади оказались «площадь Донецкой народной республики», «площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича» и «Это должны решать специалисты».

В случае если бы москвичи выбрали первый вариант, власти столицы также подобрали бы площадь или улицу для присвоения наименования в честь ЛНР.

На данный момент название «площадь Защитников Донбасса» поддержали 30546 горожан или 53%. Всего в голосовании приняли участие почти 58 тысяч человек.

Новости Москвы,Мосгордума,Правительство Москвы,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители