Москвичи проголосовали за переименование площади у посольства США

На портале «Активный гражданин» запустили онлайн-голосование по выбору названия площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США. 53% москвичей выбрали вариант «площадь Защитников Донбасса», следует из промежуточных итогов голосования.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что с инициативой присуждения территории данного названия в середине мая выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно с этим множество горожан начали направлять в Правительство Москвы обращения с другими вариантами, поэтому этот вопрос и решили вынести на общегородское голосование.

Также в числе возможного будущего названия площади оказались «площадь Донецкой народной республики», «площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича» и «Это должны решать специалисты».

В случае если бы москвичи выбрали первый вариант, власти столицы также подобрали бы площадь или улицу для присвоения наименования в честь ЛНР.