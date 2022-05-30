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24 минуты назад

Ретропарад городского транспорта пройдет в Москве 4 июня

ТАССиещё 2

Ретропарад городского транспорта состоится на Чистопрудном бульваре в Москве 4 июня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве пройдет ретропарад городского транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень красивое и очень полезное мероприятие для всей семьи, не только для поклонников городского транспорта, 4 июня, в эту субботу, ретропарад городского транспорта, и с еще одним участником, которого никогда не было рядом с нами, это специальные ретроавтомобили гаража особого назначения федеральной службы охраны Российской Федерации", - сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Авторадио".

"Отличная будет выставка, очень интересная, приходите и точно получите удовольствие", - добавил Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ФСО России,
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