В Москве пройдет ретропарад городского транспорта

"Очень красивое и очень полезное мероприятие для всей семьи, не только для поклонников городского транспорта, 4 июня, в эту субботу, ретропарад городского транспорта, и с еще одним участником, которого никогда не было рядом с нами, это специальные ретроавтомобили гаража особого назначения федеральной службы охраны Российской Федерации", - сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Авторадио".