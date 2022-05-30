Запуск аэроэкспрессов в терминалы В и С Шереметьево перенесен

Запуск поездов «Аэроэкспресс» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево перенесен с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Запуск поездов «Аэроэкспресс» из центра Москвы до терминалов В и С Шереметьево переносится на 1 июня 2022 года. Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездки», - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту Шереметьево 31 мая, и аэроэкспрессы начнут курсировать до терминалов В и С.