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10 минут назад

Запуск аэроэкспрессов в терминалы В и С Шереметьево перенесен на 1 июня

Агентство «Москва»иещё 1

Запуск поездов «Аэроэкспресс» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево перенесен с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Запуск аэроэкспрессов в терминалы В и С Шереметьево перенесен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запуск поездов «Аэроэкспресс» из центра Москвы до терминалов В и С Шереметьево переносится на 1 июня 2022 года. Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездки», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту Шереметьево 31 мая, и аэроэкспрессы начнут курсировать до терминалов В и С.

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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