«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен на сегодня с 9.00 часов в Москве и Московской области из-за ветра, предупреждает Гидрометцентр России.
«Ветер. Местами порывы до 15 м/с. Период предупреждения до 21 ч. 31 мая», — говорится в сообщении синоптиков.
При этом в Москве и области ожидается затяжной дождь, влажность воздуха будет достигать 90 процентов. Температура — 14 градусов тепла.
Ранее сообщалось о сильном граде в Новой Москве в воскресенье, 29 мая. А «желтый» уровень погодной опасности в предыдущий раз объявляли в столице в четверг, 26 мая.