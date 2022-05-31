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1 час назад

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

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Желтый уровень погодной опасности объявлен на сегодня с 9.00 часов в Москве и Московской области из-за ветра, предупреждает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ветер. Местами порывы до 15 м/с. Период предупреждения до 21 ч. 31 мая», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом в Москве и области ожидается затяжной дождь, влажность воздуха будет достигать 90 процентов. Температура — 14 градусов тепла.

Ранее сообщалось о сильном граде в Новой Москве в воскресенье, 29 мая. А «желтый» уровень погодной опасности в предыдущий раз объявляли в столице в четверг, 26 мая.

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