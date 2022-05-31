«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен на сегодня с 9.00 часов в Москве и Московской области из-за ветра, предупреждает Гидрометцентр России.

«Ветер. Местами порывы до 15 м/с. Период предупреждения до 21 ч. 31 мая», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом в Москве и области ожидается затяжной дождь, влажность воздуха будет достигать 90 процентов. Температура — 14 градусов тепла.