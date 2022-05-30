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13 минут назад

В центре Москвы обнаружен самый дорогой театральный буфет с vip-комнатой

Мослента

В центре Москвы в Театре на Малой Бронной обнаружен самый дорогой буфет с vip-комнатой, сообщил новостной Telegram-канал «Патриаршие». По информации источника, три бокала просекко и два бутерброда с рыбой обойдутся посетителю в девять тысяч рублей.

В центре Москвы обнаружен самый дорогой театральный буфет с vip-комнатой
Фото: ЖЖЖЖ

«Неужели репертуар настолько плох, чтоб без подкрепления в буфете на это невозможно смотреть?» — с иронией ответил один из пользователей в комментариях.

Подписчики вспомнили, что до того, как художественным руководителям театра стал Константин Богомолов, в буфете можно было арендовать столик, чтобы перекусить своей едой.

В Telegram-канале «Антиглянец» рассказали, что в Театре на Бронной есть и тайные VIP-комнаты, где ожидают начала спектакля гости, избегающие излишней публичности. Там зрителям также предлагаются на выбор разнообразные закуски и напитки.

Ранее в агентстве элитной недвижимости Savills назвали улицы Москвы с самыми дорогими квартирами.

Новости Москвы,Константин Богомолов,
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