Специалисты «Мосводостока» спасли утят на Варшавском пруду. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

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Мама-утка и утята плавали по Варшавскому пруду, но в один момент утята провалились сквозь ячейки решетки водосборной конструкции. Об этом тут же сообщила жительница района Чертаново Южное. На место быстро прибыла бригада «Мосводостока» — утят достали и вернули маме.

Решетку водосборного сооружения заделали мелкой сеткой, теперь уткам ничего не угрожает, говорится в Telegram-канале ведомства.

Также 23 мая в природном парке «Кузьминки-Люблино» сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды установили специальные домики для уток. Они помогут маленьким птенцам научиться плавать. Яркие плавучие домики установили на протоке Щучьего пруда — излюбленного места пернатых в теплое время года.