В Москве появятся первые автобусы на водороде

В ближайшее время в Москве в экспериментальном режим появятся первые автобусы, работающие на водороде. Об этом рассказал глава Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго России Алексей Кулапин, его слова приводит ТАСС.

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Таким образом власти планируют к 2030 году перевести на водород 10 процентов городского и междугородного пассажирского транспорта.

«Есть уверенность в том, что этим планам будет суждено сбыться», — заявил Кулапин.

Он добавил, что автобусы будут созданы отечественными производителями.

В стране также занимаются развитием сети водородных заправочных станций. Глава РЭА уточнил, что на создание электро-заправочной инфраструктуры регионам будут выделять субсидии.