Огромные воздушные змеи упали на посетителей фестиваля «Пестрое небо» в столичном музее-заповеднике «Царицыно». Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия.

Погода во время праздника внезапно испортилась: ветер усилился и пошел дождь, из-за чего гигантские воздушные драконы рухнули на пришедших на мероприятие людей. Как уточняет источник, им оказали медицинскую помощь дежурившие на мероприятии врачи. К счастью, госпитализация никому из зрителей не потребовалась.