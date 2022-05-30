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42 минуты назад

Появилось видео с места падения воздушных змеев на зрителей фестиваля

Александр Кузьмин

Огромные воздушные змеи упали на посетителей фестиваля «Пестрое небо» в столичном музее-заповеднике «Царицыно». Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия.

Погода во время праздника внезапно испортилась: ветер усилился и пошел дождь, из-за чего гигантские воздушные драконы рухнули на пришедших на мероприятие людей. Как уточняет источник, им оказали медицинскую помощь дежурившие на мероприятии врачи. К счастью, госпитализация никому из зрителей не потребовалась.

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