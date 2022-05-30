Родившегося в Московском зоопарке ягненка показали на видео

На днях в Московском зоопарке на свет появился ягненок. Об этом сообщается в Telegram-канале заведения, где опубликовано видео с малышом.

«23 мая в Московском зоопарке у белого барана Штопора и черной овечки Гонки родился ягненок. Оба родителя породы Уэссан – это карликовые овцы, происходящие с одноименного острова у берегов Бретани», – отмечается в публикации.

Отмечается, что ягненок родился крепким и бойким. Сейчас он чувствует себя хорошо, растет и играет в вольере. Мать парнокопытного Гонка приняла своего детеныша и стала его оберегать.