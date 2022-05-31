В центре Москвы 1 и 4 июня перекроют несколько улиц

Движение транспорта в центре Москвы ограничат 1 и 4 июня в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"1 и 4 июня в центральной части города будут введены перекрытия в связи с проведением парада ретротранспорта. Просим вас заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений", - говорится в сообщении.

Полные перекрытия на Садовническом проезде от Климентовского переулка до д. 25, стр. 1 по Пятницкой улице; от д. 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы; в районе д. 22/24, стр. 1 по Овчинниковской набережной будут действовать 1 июня с 01:30 до 05:00 и 4 июня с 08:00 до 10:30. Также полностью перекроют Чистопрудный бульвар от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородский проезд от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара 4 июня с 11:00 до 17:00

Краткосрочные перекрытия не более чем на 10 минут планируются 4 июня с 10:30 до 11:00 на следующих участках: Садовнический проезд от Большой Татарской улицы до Большого Устьинского моста, сам Большой Устьинский мост, Устьинский проезд от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, Яузский бульвар от Яузской улицы до Подколокольного переулка, Покровский бульвар от Подколокольного переулка до улицы Покровка.

Кроме того, 3 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет действовать запрет парковочного пространства на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и на Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.