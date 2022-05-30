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1 час назад

В Московском зоопарке родился ягненок породы Уэссан

Мир24иещё 2

В Московском зоопарке у черного барана Штопора и белой овечки Гонки на свет появился ягненок породы Уэссан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В Московском зоопарке родился ягненок породы Уэссан
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

«Ягненок сразу родился весьма бойким и крепким. Первые час – полтора не мог найти сосок у мамы и даже пытался поесть у соседки по домику – Нуги, однако вскоре освоился», – рассказали в зоосаде.

Роды у Гонки начались в уличном вольере. Это заметили киперы и перевели ее в домик, где она успешно родила. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, Гонка – опытная мама, поэтому она сразу приняла нового детеныша, начала его направлять и оберегать. В настоящее время ягненок чувствует себя хорошо, играется и растет.

«Пока он не до конца окреп – будет находиться в безопасности домика», – отметили в пресс-службе.

Уэссаны – карликовые овцы, которые получили свое название в честь крошечного острова, расположенного в Атлантическом океане в десяти милях от побережья Франции. Из-за суровых климатических условий на крохотном островке животные на протяжении столетий проходили естественный отбор, в итоге получилась выносливая порода овец.

Ранее сообщалось, что в Иркутском нерпинарии выходили двух новорожденных нерпят.

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