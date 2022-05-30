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1 час назад

В Москве заработал сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы

ТАССиещё 4

Специальный сайт "Суда сюда!", с помощью которого можно приобрести билеты на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики, запустили в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Заработал сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К открытию водных маршрутов в Москве запустили сайт "Суда сюда!" для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона", - говорится в сообщении.

Теперь для того, чтобы приобрести билет на речной трамвайчик, необходимо зайти на сайт "Суда сюда!", выбрать необходимую дату, маршрут, время и причал отправления. Затем нажать кнопку "Купить", а после оплаты на электронную почту придет билет с QR-кодом.

"Уже сейчас доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал - Химки. В дальнейшем на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов. Также можно выбрать переправу по направлению Северный речной вокзал (СРВ) - Захарково (и обратно)", - говорится в сообщении.

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