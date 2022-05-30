Заработал сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы

"Уже сейчас доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал - Химки. В дальнейшем на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов. Также можно выбрать переправу по направлению Северный речной вокзал (СРВ) - Захарково (и обратно)", - говорится в сообщении.