Заработал сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы

Специальный сайт "Суда сюда!", с помощью которого можно приобрести билеты на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики, запустили в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
"К открытию водных маршрутов в Москве запустили сайт "Суда сюда!" для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона", - говорится в сообщении.
Теперь для того, чтобы приобрести билет на речной трамвайчик, необходимо зайти на сайт "Суда сюда!", выбрать необходимую дату, маршрут, время и причал отправления. Затем нажать кнопку "Купить", а после оплаты на электронную почту придет билет с QR-кодом.
"Уже сейчас доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал - Химки. В дальнейшем на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов. Также можно выбрать переправу по направлению Северный речной вокзал (СРВ) - Захарково (и обратно)", - говорится в сообщении.