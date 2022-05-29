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11 минут назад

Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро

Мослента

Жителей Москвы предупредили о возможных ситуативных ограничениях входа и выхода на нескольких станциях метро из-за финала Кубка России по футболу. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро
Фото: ТАССТАСС

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК "Лужники" возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении.

В ведомстве также порекомендовали покупать билеты на обратную поездку в метро заранее, так как возможны длинные очереди. Финал Кубка пройдет в 17:00 на стадионе «Лужники».

Ранее пользователи сети вспомнили, что раньше станция метро «Партизанская» называлась «Измайловским Парком», «Китай-город» был «Площадью Ногина», а «Сухаревская» — «Колхозной».

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