Фильмы на природе: летние кинотеатры начали работу в Москве

В Москве и области начали работать летние кинотеатры. Посмотреть фильмы на свежем воздухе можно будет, например, в Музеоне, Сокольниках или в Филевском парке. На одной из площадок побывал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Фото: ТАСС ТАСС

Только небо, только зелень и кино. Вырваться после работы вечером из душных помещений на улицу – это способ приятно провести время. Можно по парку прогуляться, подышать свежим воздухом и тут же на природе посмотреть фильм.

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Киноманом Виктор Королайнен себя лично не считает, но раз в месяц вместе с дочкой выбраться посмотреть новинки – семейный обычай. О вкусах молодой отец говорит скромно, не спорит. В их репертуаре чаще мультфильмы.

«Вечером пошли погулять. И как раз хотели посмотреть расписание, когда начнет работать кинотеатр. Пришли. И так получилось, что сегодня мультфильм идет, который хотели посмотреть, видели в рекламе», – отметил Виктор Королайнен

В афише ежедневно по два фильма. Первый сеанс начинается с наступлением сумерек и рассчитан как раз для семей с детьми. Дальше в очереди – кино для людей постарше, уже есть возрастной ценз. Даже в дождливую погоду в зале всегда люди, здесь своя атмосфера.

«Уникальность нашей площадки в том, что у нас есть навес, который позволяет смотреть кино практически в любую погоду, то есть в дождь. Поэтому мы можем не отменять сеансы в плохую погоду в отличие от кинотеатров без крыши», – объяснил директор кинотеатра «Москино Фили» Павел Босник.

Навесы с трех сторон защищают от ветра, под тентами и вся техника. Экостиль оформления зрительного зала добавляет уюта. Мягкий пуф, подушка и теплый плед выдаются каждому зрителю, чтобы сделать просмотр комфортным. Большой экран дает красочную картинку, а современная акустическая система позволяет полностью погрузиться в атмосферу фильма.

Билеты в кинотеатр «Москино Фили» продают через интернет, что позволяет избежать очередей у касс. А на входе гостей встречает вот такой сканер: приложил цифровой сертификат и прошел.

«Летний кинотеатр в парке «Фили» был торжественно открыт к летнему сезону 2014 года. Он вмещает до 300 человек. Каждый год мы организовываем на площадке кинопоказы от различных прокатчиков. В этом году у нас «Москино», – отметила художественный руководитель парка «Фили» Илона Гуслистая.