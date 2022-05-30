Детский зоопарк закроют на сутки 31 мая для подготовки к лету

Детский зоопарк, который является частью Московского зоопарка, закроют на сутки 31 мая для подготовки к лету. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Московского зоопарка.

«31 мая будет закрыт Детский зоопарк. Остальная территория доступна для посетителей с 9:00 до 21:00», - говорится в материале.

Отмечается, что в зоопарке с каждым днем увеличивается количество посетителей, и именно по этой причине необходимо закрыть детскую территорию. В Московском зоопарке принесли извинения за доставленные неудобства.