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34 минуты назад

Москвичам рассказали, что посетить в День защиты детей

Вечерняя Москва

Столичные культурные площадки проведут мероприятия для жителей города. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Москвичам рассказали, что посетить в День защиты детей
Фото: ТАССТАСС

Ко дню защиты детей столичные культурные площадки проведут конкурсы, музыкальные викторины и покажут мюзикл. 1 июня в детской библиотеке номер 236 состоятся чтения отрывков рассказов и стихов о лете детских писателей Виктора Драгунского, Николая Носова и других. Каждый юный пришедший сможет выступить со своим любимым стихотворением.

Можно будет принять участие в интерактивной викторине «Знатоки сказок», где нужно будет вспомнить сказки русских и зарубежных писателей и народные произведения.

После этого пройдет конкурс «Загадки природы» о растениях и животных. Далее гости смогут принять участие в музыкальной викторине «Угадай мелодию из мультфильма», где им предстоит вспомнить детские песни, и поиграть в «Испорченный телефон». В завершение праздника состоится мастер-класс «Цветочные фантазии», сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в филиале Музея Победы музее «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) прошла торжественная церемония поднятия флага на речном артиллерийском катере «Шмель». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Новости Москвы,Николай Носов,Виктор Драгунский,
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