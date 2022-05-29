Москвичам рассказали, что посетить в День защиты детей

Столичные культурные площадки проведут мероприятия для жителей города. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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Ко дню защиты детей столичные культурные площадки проведут конкурсы, музыкальные викторины и покажут мюзикл. 1 июня в детской библиотеке номер 236 состоятся чтения отрывков рассказов и стихов о лете детских писателей Виктора Драгунского, Николая Носова и других. Каждый юный пришедший сможет выступить со своим любимым стихотворением.

Можно будет принять участие в интерактивной викторине «Знатоки сказок», где нужно будет вспомнить сказки русских и зарубежных писателей и народные произведения.

После этого пройдет конкурс «Загадки природы» о растениях и животных. Далее гости смогут принять участие в музыкальной викторине «Угадай мелодию из мультфильма», где им предстоит вспомнить детские песни, и поиграть в «Испорченный телефон». В завершение праздника состоится мастер-класс «Цветочные фантазии», сообщают на официальном сайте мэра Москвы.