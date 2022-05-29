Москвичей угощают морепродуктами на 23 площадках

Для гостей фестиваля «Рыбная неделя», который проходит в Москве с 27 мая по 5 июня, подготовили оригинальные угощения из рыбы и морепродуктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

«В Москве продолжается фестиваль «Рыбная неделя». Гости гастрономического праздника могут не только отведать блюда, приготовленные по необычным рецептам, но также посетить мастер-классы и послушать музыкантов», - говорится в материале.

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Так, на Манежной площади можно попробовать мурманских креветок, кальмаров, приготовленных на гриле, мидий в томатном соусе или соусе горгонзола, раков в томате, окрошку с крабом на кефире или на квасе, тортилью с томатами, сыром и печенью трески. Также имеется большой выбор горячих блюд: уха магаданская и царская с осетром, тайский суп с морепродуктами, питерская корюшка с картофелем и корюшка дальневосточная с соусом тартар. Любителям пирогов стоит побывать на площади Революции. Там будут представлены расстегай с горбушей, традиционный рыбник и пирог с семгой, а также сибирский сбитень с пихтой и сосновыми шишками.

На Тверской площади гости фестиваля смогут купить барабульку, рыбные крокеты из судака с картофельным пюре, жареных магаданских креветок или сэндвич с жареной макрелью. Будут угощать и пиццей с тунцом, лососем или креветками и руколой. Попробовать мурманскую треску и раков по традиционному рецепту, а также в соусе горгонзола или в томатном могут гости фестивальной площадки на ул. Хачатуряна. На Коптевском бульваре в большом ассортименте угощения с треской. Здесь есть тортилья и фишбургер с треской и треска с овощами на гриле. Суп-пюре с горбушей, лепешки с крабовым мясом и огурцом или с морским коктейлем, рыбный шашлык есть в меню на площадке, которая находится в сквере у Гольяновского пруда.

Также на ул. Городецкая можно купить барабульку в сухарях, блины с икрой или омулем, ролл с семгой и сливочным сыром, а на Ореховом бульваре и ул. Ключевая - роллы с треской, корюшку с картофелем фри и соусом. Блюда из рыбы и морепродуктов представлены на ул. Матвеевская, где фестивальное меню включает краба в чесночном соусе, приморского осьминога, мидий в белом соусе, командорского кальмара на гриле, а также царскую уху с осетром, гребешки с трюфельным соусом и шашлыки из кальмара. Горячие мидии, устрицы и гребешки с разнообразными топингами и соусами привлекут внимание после прогулки по ул. Профсоюзная.

Кроме того, любителей блинов ждут на ул. Теплый Стан. Там можно попробовать ржаные блины с олюторской сельдью и блины со щучьей икрой и окунем горячего копчения. Из необычных блюд - запеченные черноморские рапаны из Крыма и запеченная с овощами и брусникой речная форель из Карелии.