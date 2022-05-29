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32 минуты назад

Москвичи обнаружили «бункер» в столичном парке

Мослента

Москвичи обнаружили неизвестное строение в столичном парке. Пользователи в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в комментариях предположили, что это может быть входом в бункер.

Москвичи обнаружили «бункер» в столичном парке
Фото: МослентаМослента

На опубликованном в группе фото видно, что объект со стальной, полуразрушенной дверью построен из бетона. На поверхности стен следы плесени и зеленого мха, что маскирует постройку в гуще деревьев.

«А что это за бункеры? Неизвестно?», — поинтересовалась одна из пользовательниц в комментариях.

«Вероятно, имеет отношение к тому, что это одна из правительственных трасс на Воробьевы горы шла по Ленинскому проспекту (Калужское шоссе)», — написал один из юзеров.

Другой житель Москвы рассказал, что после войны инфраструктура в Москве строилась заключенными, и от них могли остаться так называемые БУРы — бараки усиленного режима, карцеры и спецчасть.

Фолловеры также сравнили загадочное место с предполагаемой секретной подземной системой Метро-2 и даже с древними культовыми сооружениями — дольменами.

Ранее москвичка рассказала о прогулках по бомбоубежищам.

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