Президентский полк впервые в 2022 году выступил перед зрителями

Дождь не помешал проведению первой в этом году торжественной церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле. Посмотреть на выступление военнослужащих Президентского полка на Соборной площади пришли несколько сотен зрителей.

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В церемонии принимают участие подразделения Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) РФ: рота специального караула Президентского полка, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Среди них выступают военнослужащие, проходящие в Президентском полку военную службу по призыву, из 23 регионов России, в том числе из Волгоградской, Тюменской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев.

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Программа выступления

Программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2022 году принципиально не отличалась от программы 2021 года. В ее основе - динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. В программе показательного выступления военнослужащих пешего караула сохранены все основные элементы, ставшие традиционными: "квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Также зрители увидели все элементы, которые были включены в программу для большей зрелищности в прошлом году, - построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", построение в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

Так, в элементе "фейерверк" военнослужащие расходятся на значительное расстояние друг от друга и выполняют специальный строевой прием с оружием, что визуально похоже на эффект при разрыве фейерверка. В ФСО считают, что самым ярким элементом программы остается построение в фигуру "круг", в котором военнослужащие выполняют выстрел холостыми патронами.

Кавалерийский почетный эскорт, как и в прежние годы, выступал на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой масти. Военнослужащие выполняли такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "цепочка", "мельница", "книжка", "гребенка", "косичка", а также демонстрировали строевые приемы со штатным холодным оружием.

Музыкальное сопровождение церемонии по традиции обеспечивал Президентский оркестр. В этом году к празднованию 210-летия Отечественной войны 1812 года в исполнении коллектива прозвучал марш "Князь Багратион", написанный русским военным капельмейстером Вячеславом Лейсеком. Президентский оркестр также исполнил старинные марши "Триумф победителей", "Герой", "Кавалерия", старинные марши Измайловского и Преображенского полков, марши, написанные Петром Чайковским и другими композиторами.

Впечатления участников

Призывники Президентского полка Андрей Денисов из Екатеринбурга и Кирилл Васильев из Красноярска, для которых выступление стало дебютным, рассказали журналистам, что готовились к церемонии "три месяца по пять часов строевой подготовки в день на траве и асфальте".

"Было очень волнительно, очень переживали, но все получилось", - поделились впечатлениями военнослужащие.

Посмотреть на выступление сына из Екатеринбурга приехал отец Андрея Денисова, который планировал пообщаться с сыном после окончания церемонии.

Командир эскадрона Кавалерийского почетного эскорта Сергей Иваненко - опытный участник развода караулов, как и его 10-летний конь Люксембург, который четвертый сезон будет выступать в роли дежурного по караулу, то есть главного коня. Люксембург был выбран на эту роль как за безупречные внешние данные, так и благодаря психологической устойчивости.

"Вообще подготовка лошадей проходит в приближенных к выступлению в Кремле условиях, на тренировках специально создаются раздражающие факторы - яркая одежда, зонты, аплодисменты, чтобы животные привыкли", - отметил Иваненко.

Он объяснил, что "для лошадей сложнее всего переждать выстрел (залп холостыми патронами при выполнении построения в фигуру "круг" - прим. ТАСС), они к нему готовятся, им очень интересно".

"Чем сложнее элемент, тем красивее он выглядит, поэтому для церемонии подобраны все сложные элементы", - сказал Иваненко.

Заместитель начальника Президентского оркестра Евгений Никитин сравнил церемониал развода караулов с балетом - "когда музыкальный материал подчиняется действию, но и выступающие в нем слушают музыку".

"Это достаточно трудоемкий процесс, все отрабатывается на репетициях, чтобы на выступлении у зрителя сложилось ощущение внешней легкости. За всем этим стоит огромный труд каждого солдата, каждого офицера", - подчеркнул Никитин.

О церемонии

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года, проводится в Кремле с 2005 года каждый год с весны по осень. Посмотреть ее может любой желающий, купив билет в Кремль, каждую субботу в полдень.