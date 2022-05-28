Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в субботу, 28 мая, ожидается дождь с грозой, сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на сайт ГУ МЧС по столице.
«В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», - отмечается в сообщении.
В ведомстве порекомендовали жителям столицы и гостям города быть внимательными и аккуратными на улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Кроме того, автомобилистов призвали значительно снизить скорость и избегать резких маневров.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ранее, что неделя с 23 по 29 мая «в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны».