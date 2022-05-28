Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в субботу, 28 мая, ожидается дождь с грозой, сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на сайт ГУ МЧС по столице.

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«В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», - отмечается в сообщении.

В ведомстве порекомендовали жителям столицы и гостям города быть внимательными и аккуратными на улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Кроме того, автомобилистов призвали значительно снизить скорость и избегать резких маневров.