В Москве пройдет фестиваль пионов и ирисов

Фестиваль пионов и ирисов пройдет с 3 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе огорода.
"С 3 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Вас ждет незабываемое путешествие в мир красоты и ароматов", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что лучшие цветоводы Москвы познакомят посетителей с различными сортам пионов. На выставке будут представлены и редкие сорта зарубежной селекции: Heather, Appleton House, Grand Massive, Triphena Parking, Double Friend, Early Canary, Kaleigh Ann, Virginia Emerson, Faithful Dream и другие.
"Цветоводы покажут и коллекцию сортов отечественной селекции, в том числе очень интересные сеянцы. Они ответят на ваши вопросы по выращиванию и агротехнике этих прекрасных цветов и проконсультируем по выбору сортов. При правильном подборе пионы смогут радовать вас своим цветением до двух месяцев - с середины мая по середину июля", - рассказал собеседник агентства.
В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая - махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.