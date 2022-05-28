В Москве пройдет фестиваль пионов и ирисов

"Цветоводы покажут и коллекцию сортов отечественной селекции, в том числе очень интересные сеянцы. Они ответят на ваши вопросы по выращиванию и агротехнике этих прекрасных цветов и проконсультируем по выбору сортов. При правильном подборе пионы смогут радовать вас своим цветением до двух месяцев - с середины мая по середину июля", - рассказал собеседник агентства.