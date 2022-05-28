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8 минут назад

В "Аптекарском огороде" в июне пройдет фестиваль пионов и ирисов

ТАСС

Фестиваль пионов и ирисов пройдет с 3 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе огорода.

В Москве пройдет фестиваль пионов и ирисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 3 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Вас ждет незабываемое путешествие в мир красоты и ароматов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что лучшие цветоводы Москвы познакомят посетителей с различными сортам пионов. На выставке будут представлены и редкие сорта зарубежной селекции: Heather, Appleton House, Grand Massive, Triphena Parking, Double Friend, Early Canary, Kaleigh Ann, Virginia Emerson, Faithful Dream и другие.

"Цветоводы покажут и коллекцию сортов отечественной селекции, в том числе очень интересные сеянцы. Они ответят на ваши вопросы по выращиванию и агротехнике этих прекрасных цветов и проконсультируем по выбору сортов. При правильном подборе пионы смогут радовать вас своим цветением до двух месяцев - с середины мая по середину июля", - рассказал собеседник агентства.

В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая - махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

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