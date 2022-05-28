В Москве проведут последнюю весеннюю промывку дорог с шампунем

"Сегодня, 28 мая, в Москве пройдет четвертая в этом году промывка дорог с шампунем. Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13:00", - сказал Бирюков.