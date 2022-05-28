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17 минут назад

В Москве проведут последнюю весеннюю промывку дорог с шампунем

ТАСС

В Москве в субботу пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем. В недоступных для техники местах задействуют специальные бригады. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

В Москве проведут последнюю весеннюю промывку дорог с шампунем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, 28 мая, в Москве пройдет четвертая в этом году промывка дорог с шампунем. Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13:00", - сказал Бирюков.

Он добавил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

По словам заммэра, специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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