Russpass подготовил обзор самых впечатляющих смотровых площадок Москвы

Увидеть живописные панорамы Москвы и полюбоваться городом с высоты птичьего полета можно на смотровых площадках. Такой досуг полюбился москвичам и туристам. Цифровой сервис Russpass подготовил обзор самых впечатляющих смотровых площадок, которые находятся в центре столицы. Часть локаций расположена в исторических зданиях, некоторые — в современных пространствах. Читатели смогут выбрать те, откуда открываются те или иные виды, и узнать о достопримечательностях рядом с ними.

Фото: mos.ru mos.ru

Например, на Андреевской набережной находится смотровая площадка Российской академии наук. Благодаря широте панорамы отсюда получится увидеть и главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и монумент Победы на Поклонной горе, и даже башни Кремля. Здесь особенно красиво наблюдать за закатом — эту локацию можно назвать одной из самых романтичных.

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Интересная панорама Москвы открывается с крыши Центрального детского магазина на Лубянке. При помощи бинокуляров можно детально рассмотреть даже отдаленные достопримечательности. Кроме того, здесь сейчас расположена постоянная фотовыставка Russpass. На 15 авторских снимках запечатлены архитектурные памятники города, а с помощью QR-кодов можно узнать их историю.

Еще четыре площадки находятся между колокольнями храма Христа Спасителя, подняться на них можно в сопровождении гида. Запись на экскурсии ведется прямо при соборе. С высоты 40 метров открывается панорама на центр Москвы. Посетителям удастся рассмотреть также купола и колокольни храма, а гид расскажет о его истории.

Из подборки на Russpass можно узнать и про одну из самых высоких смотровых площадок в городе, расположенную в комплексе «Москва-Сити», и про уже ставший знаковым для туристов и москвичей парящий мост в парке «Зарядье». Кроме того, в подборку вошел ресторан, откуда открываются панорамные виды на город: можно совместить прогулку с гастрономическим приключением.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. С его помощью можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением.