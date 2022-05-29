Россиян восхитил плоский дом в центре Москвы

«Уплотнение застройки. Поэтому землевладельцы старались использовать принадлежащие им участки по максимуму. С помощью визуального среза одной из стен они могли уместить здание. Иногда строительство "плоского" дома было необходимо из-за соединения двух улиц. Вот тут как раз такой случай», — рассказал один из юзеров.