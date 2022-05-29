Россиян восхитил плоский дом в центре Москвы

Москвичка опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию так называемого плоского дома, находящегося на Таганской улице, 1/2, строение 2. Россиян в комментариях восхитил фасад жилого здания 1914 года постройки.
Жители столицы под постом пояснили, что дом на самом деле не является плоским, а такой эффект создается за счет оптической иллюзии и ракурса съемки.
«Уплотнение застройки. Поэтому землевладельцы старались использовать принадлежащие им участки по максимуму. С помощью визуального среза одной из стен они могли уместить здание. Иногда строительство "плоского" дома было необходимо из-за соединения двух улиц. Вот тут как раз такой случай», — рассказал один из юзеров.
«Чудо!», «Дом жилой. Очень необычная архитектура. Чтобы его разглядеть, нужно зайти во двор. Любопытное зрелище!», «Гениальный дом! Как ни смотри. Это архитектурное великолепие», — отметили восторженные фолловеры под постом.
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