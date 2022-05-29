В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Россиян восхитил плоский дом в центре Москвы

Мослентаиещё 1

Москвичка опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию так называемого плоского дома, находящегося на Таганской улице, 1/2, строение 2. Россиян в комментариях восхитил фасад жилого здания 1914 года постройки.

Россиян восхитил плоский дом в центре Москвы
Фото: ЖЖЖЖ

Жители столицы под постом пояснили, что дом на самом деле не является плоским, а такой эффект создается за счет оптической иллюзии и ракурса съемки.

«Уплотнение застройки. Поэтому землевладельцы старались использовать принадлежащие им участки по максимуму. С помощью визуального среза одной из стен они могли уместить здание. Иногда строительство "плоского" дома было необходимо из-за соединения двух улиц. Вот тут как раз такой случай», — рассказал один из юзеров.

«Чудо!», «Дом жилой. Очень необычная архитектура. Чтобы его разглядеть, нужно зайти во двор. Любопытное зрелище!», «Гениальный дом! Как ни смотри. Это архитектурное великолепие», — отметили восторженные фолловеры под постом.

Ранее была раскрыта стоимость квартир в единственной в Москве «панельке» в стиле ар-деко.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители