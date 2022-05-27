В Москве пройдет благотворительный праздник "Белый цветок"

"Традиционно этот день является возможностью помочь тем, кому особенно трудно, и в этот раз мы решили провести его в пользу пострадавших от ситуации в Украине. В этом году мы передадим все собранные на мероприятии средства на помощь беженцам и пострадавшим в зоне конфликта мирным жителям. В этом году откликнулось много людей, в том числе артистов, будет большая концертная программа. Выступят солисты оперы Большого театра, Московского театра оперетты, Театра на Таганке", - сказала она.