В Москве пройдет благотворительный праздник "Белый цветок"

Благотворительный праздник "Белый цветок", на котором планируется собрать средства для помощи беженцам и пострадавшим жителям Донбасса, пройдет 29 мая в Марфо-Мариинской обители в Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу организатор мероприятий службы помощи "Милосердие" Светлана Шепель.
"Традиционно этот день является возможностью помочь тем, кому особенно трудно, и в этот раз мы решили провести его в пользу пострадавших от ситуации в Украине. В этом году мы передадим все собранные на мероприятии средства на помощь беженцам и пострадавшим в зоне конфликта мирным жителям. В этом году откликнулось много людей, в том числе артистов, будет большая концертная программа. Выступят солисты оперы Большого театра, Московского театра оперетты, Театра на Таганке", - сказала она.
Праздничная программа, рассчитанная на целый день, начнется в Марфо-Мариинской обители с богослужения главы Синодального отдела по благотворительности епископа Пантелеимона. Затем в парке обители пройдет благотворительная ярмарка. "На ярмарке будут представлены работы не только наших мастеров, но подопечных наших проектов, например, воспитанники "Елизаветинского детского сада" совместно с художниками нарисовали рисунки, которые были перенесены на шопперы. Будет работать лавка винтажной посуды от главного редактора портала
"Милосердие", которая собирала антикварные изделия по всей Москве", - отметила Шепель.
Участники праздника смогут посетить "тихий аукцион", где вместо привычных табличек и молотка будут использованы специальные бланки, на которых желающие будут предлагать свои ставки за разнообразные лоты, среди которых фотоальбом с личной подписью настоятельницы Марфо-Мариинской обители, картины современных художников, ювелирные изделия и многое другое. Для детей на празднике будет организована специальная зона, где педагоги проведут различные занятия и помогут освоить новые навыки. Желающие дистанционно оставить пожертвование для помощи беженцам могут сделать это на сайте деньбелогоцветка.рф.
Первые в истории России "Дни цветков" прошли в 1911-1914 годах, их организовала в пользу туберкулезных больных императрица Александра Федоровна. В советские годы традиция была прервана, но возродилась в 1990-е годы в различных городах России. В Москве "Белый цветок" с 2011 года проводит православная служба помощи "Милосердие".