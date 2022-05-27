Новый терминал "Аэроэкспресса" откроется в Шереметьево 31 мая

Новый терминал "Аэроэкспресса" откроется в Шереметьево с 31 мая, говорится в сообщении аэропорта. Поезда "Аэроэкспресса" теперь будут прибывать напрямую в терминал B и C. Сейчас "Аэроэкспресс" подходит только к Южному терминальному комплексу (ЮТК), который объединяет терминалы D, E и F.
"31 мая в Международном аэропорту Шереметьево состоится открытие нового железнодорожного терминала в Северном терминальном комплексе (СТК) и будет запущено движение поездов "Аэроэкспресс" в Северном термином терминальном комплексе, - отмечается в сообщении. - Запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы B и C Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России. У пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность напрямую доехать из центра Москвы до терминалов B и C на комфортабельных двухэтажных поездах".
Строительство второй ветки "Аэроэкспресса" в Шереметьево велось на протяжении последних нескольких лет.
Как сообщалось ранее, после введения новой ветки пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево увеличится с 38 существующих пар поездов в сутки до 72 пар: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. В Шереметьево уточнили, что строительство новой железнодорожной линии вокруг аэропорта и вокзального комплекса в СТК Шереметьево является инвестиционным проектом РЖД. В 2018 году сообщалось, что стоимость проекта может составить 10,9 млрд рублей.