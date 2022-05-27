Новый терминал "Аэроэкспресса" откроется в Шереметьево 31 мая

"31 мая в Международном аэропорту Шереметьево состоится открытие нового железнодорожного терминала в Северном терминальном комплексе (СТК) и будет запущено движение поездов "Аэроэкспресс" в Северном термином терминальном комплексе, - отмечается в сообщении. - Запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы B и C Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России. У пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность напрямую доехать из центра Москвы до терминалов B и C на комфортабельных двухэтажных поездах".