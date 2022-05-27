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1 час назад

Сурикаты вышли в уличный вольер в Московском зоопарке. Видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке сурикаты вышли в уличный вольер. Об этом сообщается на странице столичного заведения во «ВКонтакте», где размещено видео с животными.

«Перед выходом зверьков киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. Только когда вся еда была поймана, жильцы организовали «генеральную уборку»: они начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширили входы в нору», – говорится в публикации.

Отмечается, что зимовали сурикаты в павильоне «Животные Африки», где для них специально оборудовали вольер с грунтом для домиков и лампами.

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