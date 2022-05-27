В Москве заработал маркетплейс sudasuda.ru для онлайн-покупки билетов на речной транспорт

"Специально к запуску водных маршрутов "Сбертройка" совместно с правительством Москвы запустили сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Сервис "Суда сюда!" - это часть единой билетной системы Московского транспорта. Он дает пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам - продавать билеты без посредников. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона до сентября", - сказали в пресс-службе.