В Москве заработал маркетплейс sudasuda.ru для онлайн-покупки билетов на речной транспорт

Платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда!" запустили в Москве. Пассажиры получили возможность покупать билеты в кассовом и цифровом пространствах, а перевозчики теперь могут предоставлять свои услуги на агрегаторе, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Специально к запуску водных маршрутов "Сбертройка" совместно с правительством Москвы запустили сайт для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Сервис "Суда сюда!" - это часть единой билетной системы Московского транспорта. Он дает пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам - продавать билеты без посредников. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона до сентября", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что для покупки билета клиенту нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить". Сейчас доступны прогулочные маршруты: Северный, Коломенский, Круговой, Центральный, СРВ-Химки. В будущем на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов. Также есть возможность выбрать переправу по направлению: Северный речной вокзал (СРВ) - Захарково с обратным сообщением.
"Помимо внедрения онлайн-системы продаж билетов, "Сбертройка" постепенно запускает билетную систему на базе транспортной карты "Тройка" в офлайне - в кассах и на борту. Уже сейчас на ряде речных теплоходов и в некоторых кассах поездку можно оплатить "Тройкой". Таким образом, карта становится еще более универсальной: помимо наземного и подземного транспорта, она функционирует еще и на воде", - отметили в пресс-службе.
Как уточнила гендиректор ООО "СберТройка" Валерия Матюхина, чьи слова приводит пресс-служба, есть возможность добавлять на сайт различных речных судовладельцев со всей страны.
"В будущем благодаря современному сервису речной транспорт будет не только туристическим. Его можно будет использовать и ежедневно - доехать до работы, по делам или перебраться с одного берега Москвы-реки на другой", - заключила она.