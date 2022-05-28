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40 минут назад

Новости погоды: москвичам пообещали ветер с дождем

Мослентаиещё 2

Небольшой дождь и усиление ветра ожидается в Москве в субботу, 28 мая. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали ветер с дождем
Фото: мослентамослента

Москвичам и жителям Московской области пообещали облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до 14-16 градусов тепла. Ночью ожидается до 7-9 градусов. Дожди придут в столицу во второй половине дня, местами они будут умеренными.

Синоптики также пообещали усиление ветра до 11 метров в секунду, а местами — до 15. Атмосферное давление днем составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее, 23 мая, в Росгидрометцентре сообщили о возвращении тепла в столицу в последнюю майскую пятидневку. При этом в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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