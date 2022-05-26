В "Художественном" откроется кинофорум к 100-летию СССР

Кинофорум к 100-летию СССР, организованный киносетью "Москино", пройдет в Москве с 31 мая по 11 декабря. Торжественное открытие состоится 31 мая в старейшем кинотеатре "Художественный". Об этом заявила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

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"Мы рады представить форум, посвященный столетию СССР. Мы расскажем про СССР через кино. Торжественная церемония открытия форума состоится 31 мая в 19:00 в кинотеатре "Художественный", - сказала Мокрицкая.

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"На открытии 31 мая будет показана картина "Аршин мал алан". Все люди, которые жили в Советском Союзе, ее либо видели, либо слышали о ней. Картина была сделана в 1945 году, она пользовалась невероятным успехом. После войны людям хотелось чего-то милого, песенно-танцевального, и они это получили", - рассказал художественный руководитель смотра, кинокритик Сергей Лаврентьев.

Также в программу фестиваля вошли картины "Игла" (1988) Рашида Нугманова, "Коррида" (1982) Олава Неуланда, "Первый учитель" (1965) Андрея Кончаловского, "Красные поляны" (1966) Эмиля Лотяну и другие. Всего будет показано 15 фильмов в рамках форума. Для того, чтобы попасть на любой показ, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте "Москино". "Все показы пройдут бесплатно. Расписание уже есть на нашем сайте, так что уже сейчас можно запланировать поход в кино. Что касается возрастных ограничений, то мы рекомендуем посещать эти мероприятия от 13 лет", - сказала Мокрицкая.