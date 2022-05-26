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37 минут назад

В "Художественном" откроется кинофорум к 100-летию СССР

ТАСС

Кинофорум к 100-летию СССР, организованный киносетью "Москино", пройдет в Москве с 31 мая по 11 декабря. Торжественное открытие состоится 31 мая в старейшем кинотеатре "Художественный". Об этом заявила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

В "Художественном" откроется кинофорум к 100-летию СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы рады представить форум, посвященный столетию СССР. Мы расскажем про СССР через кино. Торжественная церемония открытия форума состоится 31 мая в 19:00 в кинотеатре "Художественный", - сказала Мокрицкая.

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Она добавила, что в официальной части примут участие известные режиссеры, актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Среди них "звезды" советского кино - Наталья Аринбасарова, Евгений Герасимов, Людмила Чурсина, Светлана Тома, Лариса Лужина, Ия Нинидзе, Наталья Гвоздикова, Элеонора Шашкова, Аркадий Инин, Алика Смехова, Александр Галибин, Сергей Колесников, Марина Яковлевна, Наталья, Хорохорина и другие. Открытие кинофорума посвящено кинематографии Азербайджана.

"На открытии 31 мая будет показана картина "Аршин мал алан". Все люди, которые жили в Советском Союзе, ее либо видели, либо слышали о ней. Картина была сделана в 1945 году, она пользовалась невероятным успехом. После войны людям хотелось чего-то милого, песенно-танцевального, и они это получили", - рассказал художественный руководитель смотра, кинокритик Сергей Лаврентьев.

Также в программу фестиваля вошли картины "Игла" (1988) Рашида Нугманова, "Коррида" (1982) Олава Неуланда, "Первый учитель" (1965) Андрея Кончаловского, "Красные поляны" (1966) Эмиля Лотяну и другие. Всего будет показано 15 фильмов в рамках форума. Для того, чтобы попасть на любой показ, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте "Москино". "Все показы пройдут бесплатно. Расписание уже есть на нашем сайте, так что уже сейчас можно запланировать поход в кино. Что касается возрастных ограничений, то мы рекомендуем посещать эти мероприятия от 13 лет", - сказала Мокрицкая.

Она отметила, что 11 декабря в кинотеатре "Москино Космос" состоится торжественный киноконцерт, посвященный 100-летию образования СССР. Под отрывки из лучших советских фильмов в исполнении "звезд" кино и профессиональных музыкантов прозвучат любимые песни и музыкальные композиции из советских фильмов "Мимино", "Мой ласковый и нежный зверь", "Табор уходит в небо", "Долгая дорога в дюнах", "Не бойся я с тобой", "Невеста с севера" и других. Завершится киноконцерт музыкальной комедией "Свинарка и пастух", за которую режиссер Иван Пырьев был удостоен Сталинской премии в 1942 году. Именно строчка из главной песни к фильму дала название форуму: "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".

Новости Москвы,Наталья Мокрицкая,Элеонора Шашкова,Рашид Нугманов,Наталья Гвоздикова,Лариса Лужина,Наталья Аринбасарова,Аркадий Инин,Ия Нинидзе,Александр Галибин,Светлана Тома,Евгений Герасимов,Иван Пырьев,Сергей Лаврентьев,Людмила Чурсина,Сергей Колесников,Алика Смехова,Андрей Михалков-Кончаловский,
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