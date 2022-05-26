Остановившую движение машин утиную семью в Москве сняли на видео

В Москве утиное семейство остановило движение автотранспорта на одной из улиц. Снятая очевидцами запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Мира. На опубликованных кадрах видно, как две утки вместе с птенцами прогуливаются по оживленной проезжей части, а машины аккуратно объезжают пернатую семейку. В какой-то момент автомобили были вынуждены остановиться.

Отогнать с опасного участка дороги птиц попыталась женщина, однако возмущенные утки тут же ее атаковали, защищая свое потомство.