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49 минут назад

Остановившую движение машин утиную семью в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве утиное семейство остановило движение автотранспорта на одной из улиц. Снятая очевидцами запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Мира. На опубликованных кадрах видно, как две утки вместе с птенцами прогуливаются по оживленной проезжей части, а машины аккуратно объезжают пернатую семейку. В какой-то момент автомобили были вынуждены остановиться.

Отогнать с опасного участка дороги птиц попыталась женщина, однако возмущенные утки тут же ее атаковали, защищая свое потомство.

Ранее сообщалось, что утка с утятами оказалась на крыше дома в Москве.

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