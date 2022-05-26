Движение на МКАД в районе Волоколамского шоссе ограничат с 4 июня

Движение ограничат на участке МКАД в районе 68-го километра в период с 4 июня по 22 июля из-за ремонтных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С 4 июня по 22 июля на участке путепровода от Трикотажного проезда до Волоколамского шоссе в районе 68-го километра МКАД будет круглосуточно ограничено движение по одной из пяти полос", – говорится в публикации.

Уточняется, что ограничение будет действовать круглосуточно. Во время проведения работ скорость движения на указанном участке ограничат 40 километрами в час.