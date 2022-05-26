Летнее пространство "Плюс Дача" откроется в Парке Горького

Летний центр "Плюс Дача" от "Яндекс Плюс" вновь заработает в столичном Парке Горького. С 1 июня по 31 августа там организуют концерты, показы фильмов, спектакли и другие мероприятия, сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: park-gorkogo.com park-gorkogo.com

"Это место, где собрано все то, что больше всего любят подписчики "Яндекс Плюса": их любимые фильмы, сериалы, музыкальные исполнители, спектакли. "Дачный" сезон продлится все лето – с 1 июня и до конца августа", – отмечается в сообщении.

Гостей ждут показы кинолент из топ-250 платформы "Кинопоиск". Среди них – "Джентльмены", "Достучаться до небес" и "Волк с Уолл-стрит", "Ла-Ла Ленд", "Молодость", а также кино для просмотра с семьей и друзьями.

В рамках театральной программы будут показаны как классические постановки, так и современные перформансы. Помимо этого, для москвичей и гостей столицы также будет организована книжная программа – в парке состоятся встречи с авторами в формате книжного клуба.

Для маленьких гостей "Плюс Дачи" представят мастер-классы, спортивные мероприятия, а также шоу и постановки от лучших городских детских проектов.

"В этот раз на Даче снова будет чем заняться целый день с детьми, семьей и друзьями: утром можно прийти на йогу, днем на детские мероприятия, а вечером "Плюс Дача" будет превращаться в настоящий кинотеатр, театр или концертную площадку", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что посетить мероприятия центра "Плюс Дача" смогут подписчики сервиса.