Москвичей научат готовить закуски из морепродуктов и вязать морские узлы

Мастер-классы, шоу от столичных поваров и выступления музыкантов ждут гостей фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«На Манежной площади в шале «Кухня мирового океана» научат готовить рыбные блюда и закуски из морепродуктов по рецептам из России и других стран. 27, 28 и 29 мая в 15:00 здесь покажут, как приготовить фетучини с креветками, где есть еще и соус из фисташки и базилика; в 17:00 делаем теплый салат с корюшкой и печеным картофелем, а в 18:00 - лепим вареники с фаршем из трески. В полдень 28 и 29 мая начнется урок по приготовлению соте из сладкого перца и баклажанов с креветками, а через час повара покажут, как сделать зеленый салат с грейпфрутом и тунцом», - говорится в сообщении.
В «Школе юного мореплавателя» можно будет изучить азбуку Морзе и семафорную азбуку, а также познакомиться с техникой вязания морских узлов.
На Тверской площади заработают «Морская академия» и «Мастерская морского декора». На площади Революции, ул. Матвеевская, Вешняковская, Ключевая, Митинская и Профсоюзная, площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и ул. Адмирала Руднева покажут, как вылепить из марципана морского обитателя.
«Обязательно посетите мастер-классы, где опытные повара покажут, как приготовить минтай в соусе карри с рисом в индийском стиле и треску на подушке из зеленых овощей с зеленым соусом, томленую рыбу под сырной шапкой с розмариновым картофелем и соте из рыбы и морепродуктов в азиатском стиле. Эти показательные выступления знатоков пройдут в сквере у Гольяновского пруда, на Коптевском бульваре, на ул. Городецкая и ул. Святоозерская, на Ореховом бульваре, ул. Перерва и Теплый Стан, а также на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда и на пересечении ул. Юровская и ул. Соколово-Мещерская в районе Куркино», - говорится в материале.
Посетителя фестиваля также ждут танцевальные мастер-классы и занятия живописью.