Москвичей научат готовить закуски из морепродуктов и вязать морские узлы

«На Манежной площади в шале «Кухня мирового океана» научат готовить рыбные блюда и закуски из морепродуктов по рецептам из России и других стран. 27, 28 и 29 мая в 15:00 здесь покажут, как приготовить фетучини с креветками, где есть еще и соус из фисташки и базилика; в 17:00 делаем теплый салат с корюшкой и печеным картофелем, а в 18:00 - лепим вареники с фаршем из трески. В полдень 28 и 29 мая начнется урок по приготовлению соте из сладкого перца и баклажанов с креветками, а через час повара покажут, как сделать зеленый салат с грейпфрутом и тунцом», - говорится в сообщении.