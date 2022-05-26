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53 минуты назад

Некоторые улицы перекроют возле арены "Лужники" 29 мая

Москва24иещё 5

Некоторые улицы перекроют возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Некоторые улицы перекроют возле арены "Лужники" 29 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков:

Проектируемый проезд №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора;

3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы;

Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

переулок Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;

дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

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