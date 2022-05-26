Некоторые улицы перекроют возле арены "Лужники" 29 мая

Некоторые улицы перекроют возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков:
Проектируемый проезд №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора;
улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора;
улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;
улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора;
3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова;
улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы;
Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;
переулок Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;
дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.