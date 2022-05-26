В «Москва-Сити» обновили навигацию

«Осенью 2021 года мы создали пешеходные пространства в «Москва-Сити» и изменили схему движения транспорта. Теперь разместили удобную навигацию для более 100 тыс. человек, которые ежедневно посещают деловой квартал. Все это - работа по развитию территории «Большого сити», проект которого принят мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обновленная навигация расположена на пешеходных зонах, тротуарах и в подземной пешеходной галерее, соединяющей башни. Передвижение по «Москва-Сити» становится все более удобным», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.