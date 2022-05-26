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26 минут назад

В «Москва-Сити» обновили навигацию

Агентство «Москва»иещё 1

В «Москва-Сити» изменили дизайн 100 элементов навигации и установили более 300 новых, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В «Москва-Сити» обновили навигацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обновили навигацию в «Москва-Сити». Что именно сделали: изменили дизайн 100 элементов навигации и установили больше 300 новых - все в едином стиле; новый дизайн навигации разработали в общем городском стиле, но с учетом особенностей делового квартала; поделили территорию на 11 кварталов: каждый со своим цветом и буквой; для входов в башни создали единый принцип нумерации и обозначения», - говорится в сообщении.

Добавляется, что также установили указатели к транспорту и пронумеровали зоны посадки на такси.

«Осенью 2021 года мы создали пешеходные пространства в «Москва-Сити» и изменили схему движения транспорта. Теперь разместили удобную навигацию для более 100 тыс. человек, которые ежедневно посещают деловой квартал. Все это - работа по развитию территории «Большого сити», проект которого принят мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обновленная навигация расположена на пешеходных зонах, тротуарах и в подземной пешеходной галерее, соединяющей башни. Передвижение по «Москва-Сити» становится все более удобным», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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