В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

В Москве появится новая концертная площадка под открытым небом

Газета.Ru

Официальное открытие новой концертной площадки Summer Stage на территории бывшего Шарикоподшипникового завода состоится 16 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе площадки.

В Москве появится новая концертная площадка под открытым небом
Фото: Main StageMain Stage

«Репертуар площадки будет состоять из отечественных артистов, благо их достаточно и они очень талантливы. Мы будем формировать программу сами. При этом мы открыты к сторонним организаторам и готовы к сотрудничеству, если нам предложат что-то эксклюзивное и интересное», — рассказал арт-директор проекта. Он добавил, что все выступающие проходят «жесткий отбор».

Pop-up-площадка под открытым небом будет рассчитана на 2200 человек. Расписание ближайших выступлений еще готовится, но уже известно, что на сцене выступят Вячеслав Бутусов, Петр Налич и группа «Танцы Минус».

Помимо танцпола, на Summer Stage предусмотрена вместительная VIP-зона на 200 человек, а также собственная платная парковка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители