В Москве появится новая концертная площадка под открытым небом

Официальное открытие новой концертной площадки Summer Stage на территории бывшего Шарикоподшипникового завода состоится 16 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе площадки.
«Репертуар площадки будет состоять из отечественных артистов, благо их достаточно и они очень талантливы. Мы будем формировать программу сами. При этом мы открыты к сторонним организаторам и готовы к сотрудничеству, если нам предложат что-то эксклюзивное и интересное», — рассказал арт-директор проекта. Он добавил, что все выступающие проходят «жесткий отбор».
Pop-up-площадка под открытым небом будет рассчитана на 2200 человек. Расписание ближайших выступлений еще готовится, но уже известно, что на сцене выступят Вячеслав Бутусов, Петр Налич и группа «Танцы Минус».
Помимо танцпола, на Summer Stage предусмотрена вместительная VIP-зона на 200 человек, а также собственная платная парковка.