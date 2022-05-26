В Москве появится новая концертная площадка под открытым небом

«Репертуар площадки будет состоять из отечественных артистов, благо их достаточно и они очень талантливы. Мы будем формировать программу сами. При этом мы открыты к сторонним организаторам и готовы к сотрудничеству, если нам предложат что-то эксклюзивное и интересное», — рассказал арт-директор проекта. Он добавил, что все выступающие проходят «жесткий отбор».