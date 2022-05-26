Парашютисты прыгнули c колеса обозрения на ВДНХ: видео

Четверо экстремалов забрались на строящееся колесо обозрения на ВДНХ в Москве и прыгнули с него с парашютами со 140-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео.

На кадрах видно, как любители экстрима поднимаются на самую высокую точку конструкции, откуда прыгают вниз. По данным источника, всех парашютистов задержали.