Парашютисты прыгнули c колеса обозрения на ВДНХ: видео

Четверо экстремалов забрались на строящееся колесо обозрения на ВДНХ в Москве и прыгнули с него с парашютами со 140-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео.
На кадрах видно, как любители экстрима поднимаются на самую высокую точку конструкции, откуда прыгают вниз. По данным источника, всех парашютистов задержали.
Ранее сообщалось, что руферы проникли на колесо обозрения «Солнце Москвы» и показали столицу с высоты птичьего полета. Их личности были установлены, молодых людей намерены привлечь к ответственности.