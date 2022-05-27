В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" открылся в пятницу на 23 площадках, гостей ждут насыщенная развлекательная программа и всевозможные деликатесы. Какими кулинарными изысками, приготовленными из отечественной рыбы, будут удивлять посетителей, узнал корреспондент ТАСС.
"Московские сезоны" продолжаются. Сегодня москвичей и гостей столицы приглашает "Рыбная неделя" - пожалуй, самый популярный гастрономический фестиваль. На 23 площадках - в центре города и жилых районах - можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран. Тут черноморская барабулька и дальневосточная корюшка, байкальский омуль и камчатский краб, камбала и палтус из Мурманска, карась и карп из Астрахани, муксун из Якутии, горбуша из Приморского края, чилийская форель, масляная рыба из Вьетнама", - написал в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Проливной дождь и шквальный ветер не стал помехой для любителей столичных фестивалей. За 20 минут до открытия рыбного рынка, который сделали на переходе от площади Революции к Манежной площади, выстроилась очередь из десятка человек, желающих приобрести свежую продукцию. Уже снаружи торговые ряды привлекают внимание - крыши шале, общая площадь которых составляет 700 кв. м, украсили декор в виде рыбьей чешуи. Внутри сразу ощущаются запахи свежей, копченной и соленной рыбы. Но чтобы сделать вкусную покупку, придется постоять в очереди к каждому прилавку не менее 20 минут. Особой популярностью в этот раз пользовались сельдь, палтус, карп и ставрида.
"Ассортимент очень большой - более 20 промысловых видов рыб. Также есть охлажденная, консервированная рыба и различные деликатесы. Цена на любой вкус. Так, например, цена на карася начинается от 130 рублей", - рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Доступные цены на продукцию сыграли немаловажную роль. Гости фестиваля готовы прождать столько, сколько необходимо.
"Я много слышала про фестиваль, но никогда не получалось доехать. А сегодня решила доехать и посмотреть, что тут есть. Меня удивили цены, думала, что рыба будет стоить в разы дороже. Тут можно и лосось найти по адекватной цене, даже лучше, чем есть в магазинах", - поделилась с корреспондентом ТАСС гостья фестиваля Алина.
Пока взрослые посетители изучали огромный ассортимент, дети устраивались вблизи аквариумов и наблюдали за камчатскими крабами, морскими ежами и огромными сомами. Кормить постояльцев аквариумов нельзя, но чтобы понаблюдать за их повадками или сделать памятное видео, тоже выстраивались очереди.
Как отметила пришедшая на "Рыбную неделю" жительница Москвы Ольга, такой фестиваль - отличный шанс попробовать для себя что-то новое.
"Удобно, что здесь не только рынок, где я уже купила пару килограммов рыбы, но и можно попробовать что-то приготовленное на огне", - сказала она ТАСС.
Деликатесы и разнообразные блюда можно найти на любой площадке по всему городу. Любителям вьетнамской, греческой и итальянской кухни стоит заглянуть на площадку у Государственного исторического музея. Там развернулось огромное количество торговых шале, украшенных в едином стиле цветами и морской символикой. Как отметил один из владельцев представленных на этой площадке ресторанов, видно, что горожане соскучились по таким гастрономическим мероприятиям.
"Мы тоже рады, что такие праздники проходят вновь в Москве. В этот раз традиционно будем угощать гостей фестиваля том-ямом по своему собственному рецепту, командорским кальмаром на шпажке, ухой из осетра. Все продукты отечественные и ничем не хуже зарубежных, можно даже сказать, что они даже более натуральные", - рассказал собеседник агентства.
Изюминкой этой площадки является не только обширный гастрономический выбор, но и красивые декорации. В центре расположен огромный корабль, а по периметру можно увидеть копии маяков из таких российских городов, как Владивосток, Мурманск и Магадан. На каждом маяке есть небольшая информация, где он расположен, когда открыт и какой высоты достигает. Помимо этого, на площадке встречаются островки, напоминающие морское дно. В "зарослях" спрятались морские звезды, игрушечные рыбки и огромные ракушки. Украшены такие зоны живыми цветами.
В этом году организаторы подготовили обширную программу как для самых маленьких, так и для уже взрослых гостей площадок. Все они проходят в крытых домиках, поэтому непогода не сможет отменить мероприятия.
Так, например, на Манежной площади в шале "Кухня мирового океана" всех желающих научат готовить рыбные блюда и закуски из морепродуктов по рецептам из России и других стран. Мастер-классы по приготовлению фетучини с креветками будут идти 27, 28 и 29 мая. Также там можно будет научиться делать соус из фисташек и базилика. А вот детей в "Школе юного мореплавателя", расположенной на этой же площадке, 28 и 29 мая научат азам азбуки Морзе и семафорной азбуки.
Не менее интересная программа и на Тверской площади. Там свои двери в рамках фестиваля распахнет "Морская академия". И 28 и 29 мая в 15:00 юных гостей познакомят с азбукой Морзе и научат писать таинственные послания, а также расскажут все о морских узлах. На этой площадке в "Мастерской морского декора" в эти же дни пройдут увлекательные занятия, на которых гости создадут поделки в виде морских обитателей, займутся росписью на гальке и декорируют рамки для фотографий.