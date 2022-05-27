В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" открылся в пятницу на 23 площадках, гостей ждут насыщенная развлекательная программа и всевозможные деликатесы. Какими кулинарными изысками, приготовленными из отечественной рыбы, будут удивлять посетителей, узнал корреспондент ТАСС.

Фото: москва 24 москва 24

"Московские сезоны" продолжаются. Сегодня москвичей и гостей столицы приглашает "Рыбная неделя" - пожалуй, самый популярный гастрономический фестиваль. На 23 площадках - в центре города и жилых районах - можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран. Тут черноморская барабулька и дальневосточная корюшка, байкальский омуль и камчатский краб, камбала и палтус из Мурманска, карась и карп из Астрахани, муксун из Якутии, горбуша из Приморского края, чилийская форель, масляная рыба из Вьетнама", - написал в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео дня

Рыба на любой вкус

Проливной дождь и шквальный ветер не стал помехой для любителей столичных фестивалей. За 20 минут до открытия рыбного рынка, который сделали на переходе от площади Революции к Манежной площади, выстроилась очередь из десятка человек, желающих приобрести свежую продукцию. Уже снаружи торговые ряды привлекают внимание - крыши шале, общая площадь которых составляет 700 кв. м, украсили декор в виде рыбьей чешуи. Внутри сразу ощущаются запахи свежей, копченной и соленной рыбы. Но чтобы сделать вкусную покупку, придется постоять в очереди к каждому прилавку не менее 20 минут. Особой популярностью в этот раз пользовались сельдь, палтус, карп и ставрида.

"Ассортимент очень большой - более 20 промысловых видов рыб. Также есть охлажденная, консервированная рыба и различные деликатесы. Цена на любой вкус. Так, например, цена на карася начинается от 130 рублей", - рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Доступные цены на продукцию сыграли немаловажную роль. Гости фестиваля готовы прождать столько, сколько необходимо.

"Я много слышала про фестиваль, но никогда не получалось доехать. А сегодня решила доехать и посмотреть, что тут есть. Меня удивили цены, думала, что рыба будет стоить в разы дороже. Тут можно и лосось найти по адекватной цене, даже лучше, чем есть в магазинах", - поделилась с корреспондентом ТАСС гостья фестиваля Алина.

Пока взрослые посетители изучали огромный ассортимент, дети устраивались вблизи аквариумов и наблюдали за камчатскими крабами, морскими ежами и огромными сомами. Кормить постояльцев аквариумов нельзя, но чтобы понаблюдать за их повадками или сделать памятное видео, тоже выстраивались очереди.

Разнообразие угощений

Как отметила пришедшая на "Рыбную неделю" жительница Москвы Ольга, такой фестиваль - отличный шанс попробовать для себя что-то новое.

"Удобно, что здесь не только рынок, где я уже купила пару килограммов рыбы, но и можно попробовать что-то приготовленное на огне", - сказала она ТАСС.

Деликатесы и разнообразные блюда можно найти на любой площадке по всему городу. Любителям вьетнамской, греческой и итальянской кухни стоит заглянуть на площадку у Государственного исторического музея. Там развернулось огромное количество торговых шале, украшенных в едином стиле цветами и морской символикой. Как отметил один из владельцев представленных на этой площадке ресторанов, видно, что горожане соскучились по таким гастрономическим мероприятиям.

"Мы тоже рады, что такие праздники проходят вновь в Москве. В этот раз традиционно будем угощать гостей фестиваля том-ямом по своему собственному рецепту, командорским кальмаром на шпажке, ухой из осетра. Все продукты отечественные и ничем не хуже зарубежных, можно даже сказать, что они даже более натуральные", - рассказал собеседник агентства.

Изюминкой этой площадки является не только обширный гастрономический выбор, но и красивые декорации. В центре расположен огромный корабль, а по периметру можно увидеть копии маяков из таких российских городов, как Владивосток, Мурманск и Магадан. На каждом маяке есть небольшая информация, где он расположен, когда открыт и какой высоты достигает. Помимо этого, на площадке встречаются островки, напоминающие морское дно. В "зарослях" спрятались морские звезды, игрушечные рыбки и огромные ракушки. Украшены такие зоны живыми цветами.

Развлекательная программа

В этом году организаторы подготовили обширную программу как для самых маленьких, так и для уже взрослых гостей площадок. Все они проходят в крытых домиках, поэтому непогода не сможет отменить мероприятия.

Так, например, на Манежной площади в шале "Кухня мирового океана" всех желающих научат готовить рыбные блюда и закуски из морепродуктов по рецептам из России и других стран. Мастер-классы по приготовлению фетучини с креветками будут идти 27, 28 и 29 мая. Также там можно будет научиться делать соус из фисташек и базилика. А вот детей в "Школе юного мореплавателя", расположенной на этой же площадке, 28 и 29 мая научат азам азбуки Морзе и семафорной азбуки.