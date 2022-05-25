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1 час назад

Работа персонала в московском магазине Uniqlo попала на видео

Александр Кузьмин

В магазине японской марки Uniqlo в одном из торговых центров Москвы заметили работу персонала. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

На снятой очевидцем записи видно, как сотрудница торговой точки поправляет одежду на манекене. По данным Собчак, кадры были сделаны в ТЦ «Хорошо».

«Uniqlo в ТЦ "Хорошо" готовят к открытию судя по тому, что одевают манекены! Возвращение?» — предположила Собчак.

С 21 марта магазины компании Uniqlo приостановили свою работу на территории России. Об этом было официально объявлено на сайте организации.

Новости Москвы,Общество,Видео,Ксения Собчак,
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