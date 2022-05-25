В магазине японской марки Uniqlo в одном из торговых центров Москвы заметили работу персонала. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

На снятой очевидцем записи видно, как сотрудница торговой точки поправляет одежду на манекене. По данным Собчак, кадры были сделаны в ТЦ «Хорошо».

«Uniqlo в ТЦ "Хорошо" готовят к открытию судя по тому, что одевают манекены! Возвращение?» — предположила Собчак.