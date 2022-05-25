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37 минут назад

Москвичей предупредили об аномальных ливнях

Lenta.ruиещё 2

В Москве 26 и 27 мая ожидаются аномальные ливни. О таком погодном явлении предупредил жителей столицы ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова передает РИА Новости.

Москвичей предупредили об аномальных ливнях
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с вечера 26 мая до полудня 27 в Москве выпадет до 15-20 миллиметров осадков. Это составит более 30 процентов от месячной нормы, пояснил специалист.

«В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до плюс 19 — плюс 21, что соответствует норме конца весны», — сказал синоптик.

Ближе к вечеру, добавил он, с запада приблизится атмосферный фронт, которые принесет в город довольно интенсивные ливни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям европейской части России майские заморозки. Он уточнил, что в некоторых регионах температура опустится до минус двух градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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