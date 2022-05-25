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45 минут назад

Назван подходящий для собачников московский район

Мослента

Подходящим районом для проживания с собакой назвала Гольяново его бывшая жительница Екатерина Костюченко в разговоре с «Мослентой». По ее словам, здесь есть доброжелательное сообщество владельцев питомцев.

Назван подходящий для собачников московский район
Фото: ТАССТАСС

«Здесь можно встретить множество разных пород: доги, шпицы, овчарки, зенненхунды», — рассказала женщина.

Она прожила в Гольяново всего полтора года, но продолжает общаться с местными собачниками даже после переезда.

Костюченко вспомнила, что в районе есть хороший зоомагазин с дружелюбным персоналом.

«Туда можно приходить со своими собаками, продавцы угощают их вкусняшками», — добавила она.

Однако, по словам женщины, в Гольяново не хватает площадок для питомцев. Для прогулок с собакой Костюченко посоветовала ходить в парк Лосиный остров.

Ранее зоопсихолог Анна Климова назвала главную проблему собак, живущих в столице. По ее словам, она кроется в безответственных хозяевах.

Новости Москвы,Анна Климова,
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