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25 минут назад

В Москве покажут отреставрированные фильмы режиссера Сокурова

Газета.Ru

В московских кинотеатрах кинотеатрах «Художественный» и «Пионер» состоится показ отреставрированных фильмов режиссера Александра Сокурова («Русский ковчег»). Об этом сообщает «Канобу».

В Москве покажут отреставрированные фильмы режиссера Сокурова
Фото: газета.ruгазета.ru

Мероприятие пройдет в июне в рамках празднования 50-летия творчества кинематографиста. Как сообщается, зрители смогут увидеть многие ранее не представленные в прокате ленты.

Также в рамках мероприятия состоится премьера киноверсии итальянского спектакля «Go. Go. Go» по произведениям Иосифа Бродского. Сокуров снял фильм по мотивам постановки 2016 года, которую зрители впервые увидели на сцене старейшего театра в мире Teatro Olimpiсо в Виченце.

Ранее стало известно, что советский фильм «Я шагаю по Москве» (1963) выйдет в повторный прокат 26 мая.

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