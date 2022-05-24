В Москве покажут отреставрированные фильмы режиссера Сокурова

В московских кинотеатрах кинотеатрах «Художественный» и «Пионер» состоится показ отреставрированных фильмов режиссера Александра Сокурова («Русский ковчег»). Об этом сообщает «Канобу».

Фото: газета.ru газета.ru

Мероприятие пройдет в июне в рамках празднования 50-летия творчества кинематографиста. Как сообщается, зрители смогут увидеть многие ранее не представленные в прокате ленты.

Также в рамках мероприятия состоится премьера киноверсии итальянского спектакля «Go. Go. Go» по произведениям Иосифа Бродского. Сокуров снял фильм по мотивам постановки 2016 года, которую зрители впервые увидели на сцене старейшего театра в мире Teatro Olimpiсо в Виченце.