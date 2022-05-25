В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Выставка редких книг откроется в Музее Победы 27 мая

Агентство «Москва»иещё 1

Музей Победы 27 мая, в Общероссийский день библиотек, представит выставку редких книг из собственных фондов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

В Музее Победы откроется выставка редких книг
Фото: ТАССТАСС

«27 мая, в Общероссийский день библиотек, Музей Победы откроет однодневную выставку редких книг из фондов библиотеки музея. У посетителей будет возможность увидеть уникальные издания 1941-1945 годов и узнать о событиях военного времени из первоисточников», - сказали в пресс-службе.

Экспозиция будет работать в фойе перед Залом Славы. «Среди печатных раритетов - «Справочник командира инженерных войск», учебное пособие «Спутник партизана», издание «Советская молодежь в Отечественной войне», книга карманного формата «Суворов. Искусство воевать», детские книжки-малышки и другие редкие издания. О подвиге северной столицы в военные годы расскажут журналы «Ленинград» 1944 года и книга «Ленинград, дважды орденоносный», - пояснил собеседник агентства.

Всего в научной библиотеке, которая действует при музее, хранится более 57 тыс. книг и журналов, добавил он.

Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители