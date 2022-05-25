В Музее Победы откроется выставка редких книг

Музей Победы 27 мая, в Общероссийский день библиотек, представит выставку редких книг из собственных фондов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«27 мая, в Общероссийский день библиотек, Музей Победы откроет однодневную выставку редких книг из фондов библиотеки музея. У посетителей будет возможность увидеть уникальные издания 1941-1945 годов и узнать о событиях военного времени из первоисточников», - сказали в пресс-службе.
Экспозиция будет работать в фойе перед Залом Славы. «Среди печатных раритетов - «Справочник командира инженерных войск», учебное пособие «Спутник партизана», издание «Советская молодежь в Отечественной войне», книга карманного формата «Суворов. Искусство воевать», детские книжки-малышки и другие редкие издания. О подвиге северной столицы в военные годы расскажут журналы «Ленинград» 1944 года и книга «Ленинград, дважды орденоносный», - пояснил собеседник агентства.
Всего в научной библиотеке, которая действует при музее, хранится более 57 тыс. книг и журналов, добавил он.
Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек.