В Музее Победы откроется выставка редких книг

«27 мая, в Общероссийский день библиотек, Музей Победы откроет однодневную выставку редких книг из фондов библиотеки музея. У посетителей будет возможность увидеть уникальные издания 1941-1945 годов и узнать о событиях военного времени из первоисточников», - сказали в пресс-службе.