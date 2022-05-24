РИО проведет в Москве выставку о событиях в Донбассе

Российское историческое общество (РИО) намерено летом организовать в Москве масштабную выставку о событиях в Донбассе, экспонаты для нее собирает межмузейная группа на местах боев. Об этом сообщил председатель правления общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Фото: Российское историческое общество Российское историческое общество

"Я благодарен всем, кто помогает в этой работе. Мы планируем в ближайшее время этим летом в столице России большую масштабную выставку развернуть. Прежде всего, те события, которые происходят здесь, определяют будущее всего мира", - сказал Могилевский во вторник на учредительной конференции по созданию регионального отделения РИО в Луганске.

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Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР приступили к освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Музеи в Луганске и Краснодоне

Могилевский заявил, что РИО окажет Луганскому краеведческому музею содействие в обновлении, а музею города Краснодона вновь стать крупнейшим всероссийским центром воспитания молодого поколения.

"Мы, безусловно, с коллегами окажем содействие в обновлении Луганского краеведческого музея и, в первую очередь, современной истории", - сказал Могилевский.

В Луганской Народной Республике 2022 год объявлен годом Молодой гвардии.

"Мы очень будем стараться, чтобы 80-летие Молодой гвардии стало датой, прозвучавшей по всей России. И чтобы музей, который нам удалось коротко посетить в Краснодоне стал бы, как и раньше, крупнейшим центром воспитания молодого поколения не только для Луганской Народной Республики, но и для всей России", - добавил Могилевский.

Региональное отделение РИО в ЛНР

Учредительная конференция по созданию Регионального отделения РИО в Луганской Народной Республике (ЛНР) и его первое заседание проходят во вторник в Луганске, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие регионального отделения - это выход на новый уровень взаимодействия с Россией между вузами, нашими школами, музеями и архивами. Сотрудничество с российскими коллегами позволит нам работать над сохранением истории отечества, ее глубоким и более детальным изучением, ведь у нас появится больше доступа к архивным документам Российской Федерации", - сказал на конференции глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он добавил, что сотрудничество с Российским историческим обществом дает республике уникальную возможность повысить уровень квалификации своих специалистов: преподавателей, учителей, архивных работников.

"Сохранение истории - это наша общая задача, мы не можем допустить взращивания нацистской идеологии, поколения фашистов, как мы знаем, это произошло на Украине", - пояснил он.

В свою очередь председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский отметил, что Российское историческое общество - это ассоциация, которая объединяет крупнейшие российские музеи, вузы, библиотеки, архивы, академические институты и издательства.

"У нас тут большое поле для совместной работы, которое касается совершенствования учебной литературы для школ и вузов. Мы все вместе заинтересованы в том, чтобы луганские школьники изучали историю России и Луганщины по современным и качественным учебникам, отвечающим современным требованиям", - добавил он.

Прибывшие в ЛНР представители РИО, правительства республики, сотрудники музеев и государственных образовательных учреждений культуры обсудили исторические процессы, важность участия общественных, государственных и научных институтов и организаций в формировании исторической памяти народа, вопросы преподавания истории в школах и вузах ЛНР.