Синоптик назвал нынешний май одним из самых холодных за 140 лет

«Нынешний май войдет в десятку самых холодных с 1879 года. Повторяемость таких холодных маев - от 7 до 9%, это нечасто встречающееся событие. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году. <…> В целом погода в мае вообще очень изменчива», - пояснил Вильфанд.