Синоптик назвал нынешний май одним из самых холодных за 140 лет

Май 2022 года в столице войдет в число 10 самых холодных с 1879 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Нынешний май войдет в десятку самых холодных с 1879 года. Повторяемость таких холодных маев - от 7 до 9%, это нечасто встречающееся событие. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году. <…> В целом погода в мае вообще очень изменчива», - пояснил Вильфанд.
Синоптик отметил, что в мае 2022 года температура в среднем фиксируется на два градуса ниже нормы.
«Примерно такой же май, с аномалией в 1,5 градуса ниже нормы, был в позапрошлом году», - напомнил Вильфанд.