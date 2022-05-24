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32 минуты назад

Новости погоды: нынешний май в Москве войдет в 10 самых холодных за более чем 140 лет

Агентство «Москва»

Май 2022 года в столице войдет в число 10 самых холодных с 1879 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик назвал нынешний май одним из самых холодных за 140 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нынешний май войдет в десятку самых холодных с 1879 года. Повторяемость таких холодных маев - от 7 до 9%, это нечасто встречающееся событие. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году. <…> В целом погода в мае вообще очень изменчива», - пояснил Вильфанд.

Синоптик отметил, что в мае 2022 года температура в среднем фиксируется на два градуса ниже нормы.

«Примерно такой же май, с аномалией в 1,5 градуса ниже нормы, был в позапрошлом году», - напомнил Вильфанд.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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